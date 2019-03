Feldkirchs Handballer unter Zugzwang

Zwei Siege müssen her, um den Verbleib in der Landesliga zu fixieren.

Am Samstag steht der erste von verbleibenden 4 Matchbällen für die Landesligaherren auf dem Programm. Das Team von Zoltan Balogh (Platz 11) empfängt die TSG Söflingen (Platz 9) in der Reichenfeldhalle. Die Unterstützung der BW-Fans ist gefragt!

An das rettende Ufer

Die Montfortstädter stehen aktuell auf dem 11 Tabellenplatz und sind mit aktuellem Stand auch nächstes Jahr in der Landesliga. Nachdem die Feldkircher vergangene Woche gegen den Tabellennachbarn HT Uhingen-Holzhausen verloren, sind es jedoch nur noch 4 Punkte Abstand zur Abstiegszone. Es müssen daher mindestens noch zwei Siege her, um an das rettende Ufer zu gelangen.