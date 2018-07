Feldkirchs Handballer starten mit neuem Trainer in die Saison

Feldkirchs Handballer starteten mit einem neuen Coach diese Woche in die Vorbereitungsphase.

Vergangenen Dienstag wurden die blau-weißen Landesligaherren von Trainer Zoltan Balogh zum ersten Training der neuen Saison geladen. Nach dem verteilen der neuen Trainingsausrüstung, einer Anprache vom sportlichen Leiter Bernhard Grissmann und Trainer Balogh, ging es zunächst auf die Laufbahn im Waldstadion und anschließend absolvierten Kornexl & Co. die erste Laufeinheit.

Obwohl die sportlichen Leiter Grissmann und Pavlovic drei neue Gesichter in der Mannschaft begrüßen können, ist das Ziel und der Fokus auf den vorzeitigen Klassenerhalt gerichtet. Ein großes Ziel von Trainer Balogh ist auch, die U18 Spieler in die Mannschaft einzubinden und dem Nachwuchs so viel Einsatzzeiten wie möglich zu geben.

Dass die Mission Landesliga mit der jungen Mannschaft und den vielen Eigenbauspielern nicht einfach werden wird, ist allen klar. Der Klassenerhalt willl man trotzdem schellstmöglich fixieren, um nicht wie in der vergangenen Saison bis zu den letzten Spielen zittern zu müssen.

Bis zum ersten Pflichtspiel (25. August VHV-CUP in Lustenau) stehen viele Lauf- und Krafteinheiten an, bevor die junge Landesligamannschaft mitte August zum Ball greift und in die Halle übersiedelt. Auch ein Trainingslager, ein Vorbereitungsturnier und mehrere Teamevents stehen auf dem Programm. Das erste Ligaspiel findet auswärts bei der SG Bettringen am 15. September statt. Am 22. September wird sich dann die Mannschaft zum ersten Mal dem Heimpublikum präsentieren (Feldkirch vs. Kuchen-Gingen). Bis zum Ligaauftakt bleibt jetzt noch Zeit, um sich perfekt auf die neue Saison vorzubereit und die “neuen” Gesichter im Team kennenzulernen.

Damen starten mit neuem Trainer in die Vorbereitung