Feldkirchs Handballer spielen zum Abschluss zweimal gegen den Meister

Todorovic und Co. empfangen Serien-Champion Hypo Niederösterreich. Feldkirchs Herren müssen gegen Biberach ran.

FELDKIRCH. Feldkirchs Handballdamen bleiben erstklassig und spielen ab der nächsten Saison wie vermutlich auch Aufsteiger SSV Dornbirn/Schoren in der Women Liga Austria. Im bedeutungslosen letzten Heimspiel gegen Serienmeister Hypo Niederösterreich am Samstag, 27. April, 19 Uhr, Reichenfeldhalle Feldkirch, wollen sich Nikolina Todorovic und Co. mit einer starken Leistung von dem treuen Anhang verabschieden. In den letzten sechzig Minuten zu Hause in dieser Saison sind die Montfortstädterinnen krasser Außenseiter. Hypo Niederösterreich steht ohne Punkteverlust und zwanzig Siegen als der neue Champion im nationalen Oberhaus schon fest. Feldkirchs Sportchefin Elisabeth Vidal wird nach ihrem ungewollten Comeback der letzten Wochen zum letzten Mal für die Blau-Weißen auflaufen. „Es ist unser letzter Auftritt vor eigenem Publikum. Für einige Spielerinnen ist überhaupt das letzte Spiel, ehe die Schuhe an den Nagel gehängt werden. Wir wollen nochmals alles geben und ein spannendes Spiel bieten, um uns auch bei den Fans für die großartige Unterstützung während der Meisterschaft bedanken“, sagt Feldkirch Kapitänin Julia Feierle-Scheidbach. Bei einer Niederlage dürfte Feldkirch in der Tabelle noch auf den zehnten Tabellenplatz zurückfallen. Der Zehnte Tulln kann mit einem Erfolg gegen Schlusslicht St. Pölten Feldkirch noch überholen. Bereits um 15 Uhr treffen die Herren von HC BW Feldkirch zum Saisonabschluss auf den frisch gebackenen Meister TG Biberauch. Aus dem Aufstieg in eine höhere Spielklasse wird es für Feldkirch nichts. Die Mannen von Petar Roganovic werden die Saison in der Männer Bezirksliga Bodensee-Donau auf dem dritten Tabellenplatz beenden.VN-TK