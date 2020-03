Feldkirchs Handballer sind zum Siegen verdammt

Für Feldkirchs Landesligaherren wird das Siegen zur Pflichtaufgabe, will man noch den rettenden 12. Tabellenplatz erreichen.

Die Montfortstädter empfangen am kommenden Samstagabend die SG Herbrechtingen-Bolheim (Tabellenplatz 10). Für die Truppe von Neo-Coach Zoran Obradovic wächst der Druck immer mehr an, da lediglich noch 6 Spiele zu absolvieren sind, um den 5-Punkteabstand auf den rettenden Tabellenplatz zu egalisieren. Zwar konnten sich die Blau-Weißen vergangene Woche einen Sieg gegen Tabellenschlusslicht Friedrichshafen erkämpfen, doch auch der direkte Konkurrent Söflingen konnte mit einem Unentschieden den Abstand zu den Feldkirchern auf 5 Punkte erhöhen. Somit müssen die Feldkircher am Samstag gegen den Tabellen 10. unbedingt punkten, um den möglichen Abstieg abzuwehren. Trainer Obradovic kann, bis auf Tim Gangloff, auf den gesamten Kader zurückgreifen.