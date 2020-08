Feldkirchs Handballer rüsten kräftig auf

Feldkirchs Landesligateam holt den Kroaten Matija Junakovic (26) in die Montfortstadt.

Matija Junakovic wechselt vom Oberligisten TV Jahn Duderstadt in das Team von Zoran Obradovic. Der 1,98 Meter große Rückraumspieler soll mit seinen gefährlichen Rückraumwürfen Lars Springhetti im linken Rückraum ersetzen. Aber auch in der Abwehr soll Junakovic die Position des Abwehrchefs einnehmen und zusammen mit Petar Roganovic, Baris Kutluana, Simon Dolovic und Thomas Erlacher die recht löchrige Abwehr der vergangenen Saison deutlich besser organisieren. „Mit Matija gelang uns ein echter Glücksgriff. Sowohl im Angriff als auch in der Abwehr kann er der Mannschaft mit seiner Erfahrung helfen und wird in dieser Saison sicherlich zu einem wichtigen Schlüsselspieler“, so der sportliche Leiter Bernhard Grissmann. „Zudem ist er ein toller Typ der keinerlei Anpassungsschwierigkeiten hatte und sofort in der Mannschaft integriert war.“