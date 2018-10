Feldkirchs Handballer müssen zweimal ran

Feldkirchs Landesliga-Herren bestreiten am Samstagabend das dritte Heimspiel in der noch jungen Saison. Zu Gast ist der Absteiger TSV Bad Saulgau.

Nachdem die Herren von den fünf bisherigen Partien in vier Spielen eine gute Partie machten, wollen sie nun endlich auch den ersten Heimsieg feiern. Bad Saulgau steht zurzeit auf dem achten Tabellenplatz und konnte bisher drei Siege und zwei Niederlagen einfahren. Die Blau-Weißen stehen mit lediglich einem Sieg auf dem 12. Tabellenplatz. Das will die Mannschaft von Trainer Zoltan Balogh unbedingt ändern. Die Feldkircher Herren wollen mit einer konzentrierten und aggressiven Abwehr einfache Tore erzielen und so ihren Tempohandball unter Beweis stellen. Das wichtigste ist aber, in den entscheidenden Phasen wenig technische Fehler zu machen, weil dies den Montfortstädtern in den letzten Spielen den Sieg kostete.

Der TSV Bad Saulgau musste vergangenes Jahr den Abstieg in die Landesliga hinnehmen. Bekannt ist der TSV für ihre lautstarke Fangemeinde, die ihre Mannschaft auch in Auswärtsspielen nach vorne peitscht. Die Herren hoffen auch auf dementsprechende Unterstützung und wollen am Samstag mit den Feldkircher Fans den ersten Heimsieg verbuchen.

Endlich wieder ÖHB-Cup

Nach drei Jahren dürfen die Blau-Weißen endlich wieder im ÖHB-Cup spielen. Wenige Stunden nach dem Landesligaspiel wartet am Sonntagnachmittag (21.10.) um 17:00 Uhr der HC Kärnten in der Reichenfeldhalle auf unsere Jungs. Der HCK spielt in der zweiten österr. Bundeliga. Die Gäste aus Kärnten wollen sicherlich nach einer sechs Stunden Fahrt eine Runde weiterkommen. Die Landesligaherren freuen sich auf dieses Duell und wollen sich nicht so einfach geschlagen geben. Gangloff & Co. wollen wissen, ob man auch mit Mannschaften aus Österreich mithalten kann.

Die Feldkircher Handballfans dürfen sich also auf zwei spannende und attraktive Spiele freuen!

6.Runde Landesliga Staffel 3

HC Sparkasse BW Feldkirch – TSV Bad Saulgau

Sporthalle Reichenfeld, Feldkirch