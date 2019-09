Feldkirchs Handballer mit Remis zum Auftakt

Feldkirchs Handballherren erspielen sich im ersten Saisonspiel ein verdientes 26:26 Unentschieden gegen den VfL Kirchheim.

Endlich war alles angerichtet: Nach einer langen Vorbereitungsphase stand das erste Spiel in der neuen Saison auf dem Programm. Ohne Akos Balogh (krank), Daniel Versluis (beruflich verhindert), Tim Gangloff (verletzt) und dem langzeitverletzten Florian Hintringer, dafür aber mit viel Motivation und Siegeswillen, starteten die Blau-Weißen sehr gut in die Partie. Schnell konnte die Mannschaft von Neo-Trainer Bobzin mit 5:2 in Führung gehen. Tomas & Co. fanden immer wieder Lücken in der VfL-Abwehr und konnten dadurch das Spielgerät im gegnerischen Kasten verwerten. Doch das Rückzugsverhalten der Montfortstädter war an diesem Abend nicht optimal - immer wieder war die Abwehr einen Schritt zu spät dran. So konnten die Gäste in Minute15 auf 6:6 ausgleichen. In der 20. Minute konnte Kirchheim durch den starken Thimo Böck zum ersten Mal in Führung gehen. Kurz vor der Halbzeitpause konnte Feldkirch in Person von Dario Tomas den Ausgleichstreffer erzielen. Bei einem Spielstand von 13:13 ging es in die Kabine.