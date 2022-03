Feldkirchs Handballer mit Heimrecht

Herren und Frauen von HC BW Feldkirch hoffen auf die Unterstützung der Fans und Punkte.

Am kommenden Samstag kommt es zu einem Doppelspielwochenende unserer WHA-Damen (um 18 Uhr) und Herren (um 20 Uhr) in der Reichenfeldhalle.

Im Anschluss an die Spiele gibt es im Foyer der Reichenfeldhalle eine Blau-Weiß Bar! Gemeinsam mit unseren Fans wollen wir bis in die Morgenstunden feiern.

Kommt alle zur Unterstützung im blauweißen Fanshirt in die Halle! Als Motivation bekommen alle, die unser Fanshirt anhaben, ein kleines Geschenk an der Bar. Fanshirts können am Samstag auch direkt in der Halle erworben werden. In der Kantine gibt es ein erweitertes Essensangebot. Außerdem sammeln wir wieder Spenden für die Ukraine.