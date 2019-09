Feldkirchs Handballer kommen unter die Räder

Hohe Niederlage der Montfortstädter in Deutschland

Bereits die Vorzeichen gegen einen der Meisterfavoriten der Liga standen nicht gut: ohne Simon Dolovic (krank), Noah Werner (krank), Michael Deutschmann (verletzt), Tim Gangloff (verletzt), Florian Hintringer (verletzt) und Marin Ciceric (noch nicht spielberechtigt), mussten die Montfortstädter mit einem 11-Mann Kader in Steinheim antreten. Zu Beginn schaute es so aus, dass die Blau-Weißen in ihrem ersten Auswärtsspiel mit dem Gastgeber mithalten könnten. Nach 5 Minuten stand es 2:2. Doch die BW-Abwehr stand, wie eine Woche zuvor, nicht gut. Immer wieder konnte Steinheim durch einfache Rückraumaktionen Treffern erzielen. Besonders die vielen technischen Fehlern nutzen die körperlich großen Gastgeber durch viele Kontertoren aus. Vorne im Angriff waren Tomas & Co. mit der offensiven Manndeckung auf Springhetti planlos und mussten Gegentreffer um Gegentreffer einstecken. Ab Minute 20 musste dann Lars Springhetti verletzungsbedingt auf die Bank. Zur Halbzeit waren die Montfortstädter bereits mit 20:13 im Rückstand.