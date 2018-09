Feldkirchs Handballer hoffen auf ersten Heimsieg

Am Samstag um 20 Uhr, treffen HC BW Feldkirchs Herren auf Kuchen-Gingen.

Das Ziel am Samstag ist klar: die Mannschaft von Zoltan Balogh will mit dem Publikum im Rücken den ersten Sieg der neuen Saison feiern. Nachdem man im VHV-Cup-Finale gegen Hohenems klar den kürzeren zog und auch im Auftaktspiel vergangene Woche gegen die SG Bettringen eine knappe Niederlage in den letzten Minuten verbuchen musste, pochen Gangloff & Co. auf zwei Punkte. Die lange und intensive Vorbereitung hat aber vergangene Woche in Bettringen gezeigt, dass sich die Mannschaft nicht nur Kadertechnisch verstärken konnte, sondern auch das Abwehrzentrum mit Neuzugang Dario Tomas im Mittelblock nun besser dasteht. Die Mannschaft ist bis in die Fingerspitzen hochmotiviert und bis auf den verletzten Michael Deutschmann sind alle Spieler an Board.