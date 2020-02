Feldkirchs Handballer hoffen auf einen Heimsieg

Am kommenden Samstag (20 Uhr) gastiert der Tabellenachte SG Hofen/Hüttlingen in der Reichenfeldhalle.

Viele individuelle Spieler

Im Hinspiel mussten sich die Montfortstädter im Oktober mit 34:26 geschlagen geben. Schaut man in die Statistik der SG Hofen/Hüttlingen, so verteilen sich die Tore auf viele Spieler. Kein Spieler erzielt mehr als fünf Tore pro Partie, wodurch sich das Team von Bobzin nicht auf einzelne Spieler konzentrieren kann. Der Aufsteiger vom Kochertal überzeugt in dieser Saison immer wieder durch schnelle Angriff – das Rückzugsverhalten der Montfortstädter ist also gefragt! Feldkirchs Herren möchten die zwei Punkte gegen die SG SG Hofen/Hüttlingen unbedingt in der eigenen Halle behalten, um den Anschluss an den rettenden 12. Platz nicht zu verlieren. Die Unterstützung der BW-Fans ist also auch wieder gefragt!