Feldkirchs Handballer fordern den Spitzenreiter

In der 4. Runde der HVW Landesliga empfangen die Montfortstädter am Samstagabend den noch ungeschlagenen Tabellenführer TSV Bad Saulgau.

Zwei Wochen nach dem Unentschieden im Derby und dem Cup-Erfolg gegen die BT Füchse, kommt nun der Tabellenführer vom TSV Bad Saulgau in die Reichenfeldhalle. Die Favoritenrolle vor der Partie ist klar verteilt, denn die Gäste aus der oberschwäbische Kurstadt stehen mit drei Siegen aus drei Partien ungeschlagen an der Tabellenspitze. Die Blau-Weißen stehen mit drei Punkten aus drei Partien im Mittelfeld der Landesliga-Tabelle.

„Wir hatten nun zwei Trainingswochen Zeit, unsere Fehler im Derby zu analysieren und uns auf das Spiel gegen Bad Saulgau vorzubereiten. Am Samstag kommt es besonders darauf an, dass wir unsere Eigenfehler auf das minimalste reduzieren, da Bad Saulgau jeden Fehler mit Gegentoren bestraft.“, resümiert Feldkirchs Trainer Zoran Obradovic vor dem Spiel.

Im Fokus der Allgäuer steht 2,10 Meter Hühne Marc Kuttler, der in dieser Saison aus Wangen zum TSV wechselte. Kuttler ist mit seiner Wurfgewallt bereits nach drei Spielen in der Liga gefürchtet. Die Montfortstädter rund um Noah Werner wissen, dass es auf das frühe Stören in der Abwehr ankommt und die Absprache im Mittelblock wird das Abwehrspiel maßgeblich entscheiden.