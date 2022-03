Feldkirchs Handballdamen wollen wieder gewinnen

Im Heimspiel gegen Graz sind Lara Hanslik und Cie. auf zwei Zähler aus.

Am Samstag spielen die Damen des HC BW Sparkasse Feldkirch um 18 Uhr in heimischer Halle gegen Graz.

Nachdem der Wiedereinstieg in die Meisterschaft nach einer zwangsbedingten Corona Pause vergangenes Wochenende nicht geglückt ist, wollen die Montfortstädterinnen an diesem Wochenende wieder auf die Siegesstraße zurückkehren. Mit den Fans im Rücken sollen in der Festung Reichenfeldhalle einmal mehr die Punkte in Feldkirch bleiben. Dafür konnte diese Woche erstmals wieder intensiv trainiert werden. Lediglich Laura Seipelt-Fasching wird gegen Graz fehlen.