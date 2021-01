Feldkirchs Handballdamen wollen ersten Sieg

Die Montfortstädterinnen hoffen gegen den Zweiten Stockerau auf den ersten Erfolg in diesem Jahr

Am Samstag den 23. Januar um 19 Uhr möchte HC Sparkasse BW Feldkirch den ersten Sieg im Jahr 2021 holen. Zu Gast in der Reichenfeldhalle ist der Tabellenzweite UHC Stockerau.

Nach dem Unentschieden im Hinspiel haben die Montfortstädterinnen noch eine Rechnung mit den Niederösterreicherinnen offen. Vor allem gilt es aber, die desolate Leistung in Wien gegen die MGA Fivers abzuhaken und wieder zu den alten Stärken zu finden. Aus den vergangenen drei Spielen konnte man nur einen Punkt gegen Wiener Neustadt erbeuten. Dass mit dem UHC Stockerau eine starke Mannschaft ins Ländle kommt, ist unbestritten. Zwar unterlagen die Niederösterreicherinnen zuletzt WAT Atzgersdorf deutlich mit 21:34, konnten im Nachholspiel gegen die BT Füchse am vergangenen Mittwoch dann jedoch einen 26:23 Sieg feiern. Entscheidend wird es sein, wie Schneider und Co. den 1:1 starken Rückraum im Griff haben werden. Trainer Christoph Bobzin ist fest von seiner Mannschaft überzeugt: „Wir sind bis in die letzte Haarspitze motiviert und wollen das wieder gut machen, was letztes Wochenende überhaupt nicht funktioniert hat.“