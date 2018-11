Feldkirchs Handballdamen verloren gegen Atzgersdorf

Mit zehn Toren Differenz bezog die Frauenmannschaft von HC BW Feldkirch eine Heimpleite.

Ausnahmsweise am Sonntag empfingen die Damen des HC Sparkasse BW Feldkirch den bislang ungeschlagenen WAT Atzgersdorf. Es war ein rasantes Spiel, wo die Feldkircherinnen einfach keinen Zugriff auf den Gegner bekamen. Man musste an diesem Tag außerdem verletzungs- und krankheitsbedingt auf Betti Mlinko und Stefanie Lunardon verzichten.Zu Beginn begegneten sich die beiden Mannschaften auf Augenhöhe. Beide Teams konnten ihre Schnelligkeit ausnutzen und immer wieder zu schnellen und auch einfachen Toren kommen. In der 15. Minute stand es bereits 8:8 und dann begann die Abwehr der Montfortstädterinnen zu bröckeln. Immer mehr Fehler schlichen sich auch in das Angriffsspiel ein und somit konnten die Gäste bis zur Halbzeit auf 13:19 davonziehen.