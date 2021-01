Feldkirchs Handballdamen spielen in Wien um Punkte

Am Samstag den 16. Januar steht für HC Sparkasse BW Feldkirch das erste Auswärtsspiel in der Rückrunde an.

Zu Gast bei den MGA Fivers in der Hollgasse trifft man auf den Tabellenvierten.

Während die Montfortstädterinnen um Spielmacherin Elisabeth Schneider das Wochenende zur Regeneration nutzten, da die beiden Heimspiele bereits in der Woche gespielt wurden, mussten sich die Fivers am Wochenende klar mit 18:37 gegen den Tabellenführer WAT Atzgersdorf geschlagen geben. Feldkirch trennte sich von Atzgersdorf am Mittwoch zuvor mit 23:27 und zeigte eine geschlossene kämpferische Leistung bis zum Schluss. Auf dieser Leistung möchten die Feldkircher nun gegen die Fivers aufbauen und wie bereits in der Hinrunde die zwei Punkte im Ländle halten. Das Christoph Bobzin hat sein Team intensiv auf die Wienerinnen um ihre Toptorschützin Marina Topcic vorbereitet und ist optimistisch fürs Wochenende „Wir fahren voller Motivation nach Wien. Wir wissen, dass wir sie schlagen können. Es wird allerdings auf eine gute Abwehr und einen spielerisch überzeugenden Angriff ankommen.“

Auch Elisabeth Schneider ist guter Dinge: „In der Hollgasse zu spielen ist nie leicht, aber wir werden unser Bestes geben, wieder an die Leistungen anzuknüpfen, die wir diese Saison schon gezeigt haben. Ziel ist, die zwei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Dafür müssen wir aber im Angriff konsequente Lösungen finden und jeder muss seine Chancen zu 100 Prozent nutzen.“

Der Link zur aktuellen Tabelle:

https://www.oehb.at/de/bewerbe/frauenbewerbe/nul-OoeHB-WHA

Eckdaten zum Spiel: