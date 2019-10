Feldkirchs Handballdamen siegten gegen Spitzenreiter

Mit einer spielerisch und kämperisch genialen Leistung konnten die Damen des HC Sparkasse BW Feldkirch den ersten lang ersehnten Punktegewinn verzeichnen.

Die vor dem Spiel auf Platz 1 gelegenen Gäste aus Perchtoldsdorf konnten in eigener Halle mit 27:24 geschlagen werden.



Doch einfach sollte dieses Kunststück nicht werden, stehen die Niederösterreicherinnen nicht umsonst ganz vorne in der Tabelle.

Von Beginn an ging es hin und her, keine der beiden Mannschaften konnte sich absetzen (9:9; 17. Min.).

Die Abwehr der Montfortstädterinnen stand gut, Matyas und Bartek zeigten eine hervorragende Leistung zwischen den Pfosten. Die taktische Umstellung, die Perchtoldsdorfer Spielmacherin Laszlo mannzudecken zeigte auf Dauer dann Wirkung und die Feldkircherinnen zündeten den Turbo. Bis zur Halbzeit konnten sie sich 16:12 absetzen.



In den ersten 5 Minuten der zweiten Halbzeut drohte das Spiel zu kippen, denn die Gäste kamen bis auf zwei Tore heran. Diesmal ließen sich die Montfortstädterinnen aber nicht beeindurcken und zogen ihr Spiel durch. Nie wieder in diesem Spiel sollten die Perchtoldsdorferinnen so nah herankommen. Aus einer stabilen Abwehr wurde schnell nach vorne gespielt und es konnten auch einfache Kontertore erzielt werden, die in den letzten Spielen noch gefehlt hatten. Am Ende stand ein überaus verdienter 27:24 Erfolg auf der Amzeigetafel.



Fazit: Die Erleichterung war nach dem Abpfiff groß, denn man hatte die Leistungssteigerung endlich in zwei Punkte ummünzen können. Ein großer Dank gilt auch der lautstarken Unterstützung von der Tribüne.

In zwei Wochen geht es am Nationalfeiertag in der Reichenfeldhalle wieder rund, die Gegnerinnen kommen aus Graz - alle in die Halle!



Kader & Tore: Bartek, Matyas, Kara; Schneider 8, Seipelt 8/3, Mlinko 3, Pericevic 2, Scheidbach 2, Vijunaite 2, Jegenyes 1, Mayer 1, Kieber, Willi, Nosch, Knestel, Rederer.