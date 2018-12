Feldkirchs Handballdamen können doch noch siegen

Einen knappen 22:19-Heimsieg feierten Feldkirchs Handballdamen gegen Nachzügler Eggenburg.

Zu Beginn kamen die Feldkircherinnen nicht ins Spiel und lagen nach 5 Minuten 4:1 hinten. Auch in der Abwehr waren in den ersten 10 Minuten viele Unstimmigkeiten zu sehen und nichts funktionierte so wie geplant. Nach einem 6:0 lauf ab der 21 Minute drehte man ab diesem Zeitpunkt das Spiel und lag in der Halbzeit 11:10 in Front.

In der zweiten Halbzeit sahen die Fans ein Kopf an Kopf rennen. Scheidbach & Co lagen zwar immer wieder in Front, konnten sich aber nie absetzen. Wie schon im ersten Durchgang scheiterte man bei 100% Chancen zu oft an der gegnerischen Torfrau. Auch konnte man nicht mehr das schnelle Spiel spielen, wie in den ersten Minuten. 5 Minuten vor Schluss gelang den Gästen aus Eggenburg den Anschlusstreffer zum 21:19. Jedoch eine Minute vor Schluss gelang Youngstar Julia Mayer der erlösende Treffer zum 22:19 Endstand und die Damen konnten endlich wieder einmal jubeln.