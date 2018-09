Feldkirchs Handballdamen im Schongang zum Schützenfest

In der dritten Runde der WHA konnten die Damen des HC Sparkasse BW Feldkirch ihre kleine Siegesserie gegen den ATV Trofaiach ausbauen. Czetenyis Schützlinge gewannen souverän mit 35:21.

Die Gäste hatten bis dato zwei empfindliche Niederlagen einstecken müssen und waren deshalb hungrig auf die ersten Punkte. Mit stark dezimiertem und verändertem Kader konnten die Steirerinnen zu Beginn noch mithalten. Die Feldkircher Abwehr brauchte Zeit, um sich auf das Spiel der Gäste einzustellen und ihr Tempospiel aufzuziehen. Dies dauerte nur bis zur 9. Minute, denn dann rollte der Feldkirchexpress regelrecht über das Feld. Mit dem letzten Tor der ersten Halbzeit von Anika Willi, gingen die Damen mit einer komfortablen 19:10 Führung in die Kabine.

Nach Seitenwechsel zeigte sich ein ähnliches Bild. Es dauerte wieder ein Wenig, bis die Abwehr Bälle erobern konnte. Die Montfortstädterinnen konnten ihre Überlegenheit bis zum Ende ausspielen, allerdings wurden wieder einige freie Würfe in die Hände der Torfrau oder an die Latte gesetzt. Das muss in den folgenden Spielen gegen stärkere Gegner definitiv abgestellt werden. Trotzdem feierten Bartek und Co. Einen 35:21 Kantersieg.

Nächstes Wochenende pausiert die WHA und danach geht es für die Feldkircherinnen gegen Stockerau um schwierige, aber wichtige Punkte.

Kader & Tore: Bartek, Matyas; Seipelt 8, Willi 6, Schneider 6/1, Mlinko 5, Scheidbach 4, Schmidle 3, Stütler 2, Lunardon 1, Mayer, Hofmann, Knestel, Müller.

Schwache Leistung im ersten Heimspiel

Feldkirchs Landesligaherren empfingen am Samstag die SG Kuchen-Gingen im ersten Heimspiel der Saison. Obwohl sich die Monfortstädter einiges vornamen wurde die Partie von technischen Fehlern und einer schwachen Abwehr bestimmt. Am Ende mussten sich Gangloff & Co. Verdient mit 33:38 geschlagen geben.

38 Tore für die Gäste aus Kuchen-Gingen, 3 rote Karten, 15 Strafwürfe, 14 Zeitstrafen und eine schwache Feldkircher Abwehr sind nur einige Stichwörter vom verpatzen Heimauftakt der Feldkircher Handballmannschaft.

Dabei begann die Partie ganz umgekehrt: die Truppe von Zoltan Balogh legte in den ersten 10 Spielminuten mit ihrem Tempohandball vor und konnte mit 8:4 in Führung gehen. Doch das war es dann schon. Mit vielen technischen Fehlern und eine Abwehr, die zu langsam und passiv auf den Füßen war, konnten die Gäste Tor um Tor aufholen und bis zur Halbzeitpause eine 3-Tore-Führung herausspielen (15:18).

Auch in Halbzeit 2 wirkte die Mannschaft unkonzentriert und unmotiviert. Die SG war die gesamte Halbzeit mit zwei Toren in Front und konnte von jeder Position und Lage Tore erzielen. Die Montfortstädter haderten zudem mit manchen Schiedsrichter-Entscheidungen, die des öffteren zugunsten der Gäste ausfielen. In der 40. Minute konnten die Montfortstädter nochmals ausgleichen (24:24), doch man erlaubte Kuchen-Gingen immer wieder leichte Tore durch unnötige Ballverluste. Am Ende mussten sich die Blau-Weißen mit 33:38 geschlagen geben.

Bis auf Lars Springhetti, der 16 Tore erzielte, konnte kein Feldkircher Akteur seine „normal Leistung“ zeigen.

Jetzt gilt es, an den eigenen Fehlern zu arbeiten, den Kopf nicht in den Sand zu stecken und nächste Wochen in Biberach zu beweisen, dass mehr in der Mannschaft steckt.

Runde Landesliga Staffel 3

HC Sparkasse BW Feldkirch – SG Kuchen-Gingen 33:38 (15:18)

Reichenfeldhalle, Feldkirch

HC Sparkasse BW Feldkirch: Franck Scolari , Dario TOMAS 3, Christoph Kornexl 4, Imran Xhemaj 1, Baris Kutluana 2, Tim Gangloff, Florian Hintringer 3)(1/0), Thomas Erlacher 3, Istvan Kallai, Zoran Obradovic, Simon Dolovic 1, Akos Balogh, Lars Springhetti 16 (6/4), Jakob Appelt