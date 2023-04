Feldkirchs Handballdamen im Heimspiel nur Außenseiter

Gegen Atzgersdorf sind Leonie Hartl und Co. nur Außenseiter.

Am Samstag, den 15.04. empfangen die Feldkircher Handballdamen den drittplatzierten WAT Atzgersdorf um 18 Uhr in der Reichenfeldhalle.

Der altbekannte Gegner am Samstag heißt WAT Atzgersdorf. Mit den Wienerinnen reist eine junge, schnelle Truppe nach Feldkirch. In der Hinrunde setzten sich die Atzgersdorferinnen deutlich mit 32:18 durch. Sie können sich nicht nur durch ihre Rückraumspielerinnen auszeichnen, sondern auch mit ihrem guten Kreisanspiel.

Für die Damen des Handball Sparkasse BW Feldkirch war der Fokus dieser Trainingswoche in der Abwehr. Man möchte die Wienerinnen mit einer starken Abwehr verunsichern und so an leichte Tore zu kommen. Trainer Laszlo Almasi meint dazu: „Wir müssen mit der richtigen Mentalität an die Sache rangehen. Es wird kein leichtes Spiel, dennoch ist mit einer guten Abwehr alles drinnen. Natürlich wollen wir uns auch für die deutliche Niederlage im Hinspiel revanchieren.“