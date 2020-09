Feldkirchs Handballdamen hoffen auf einen Traumstart

Laura Seipelt und Co. spielen in Atzgersdorf wieder um Punkte

Für die WHA-Damen des HC Sparkasse BW Feldkirch geht es endlich wieder los. Am Samstag steigt das erste Saisonspiel auswärts in Atzgersdorf.

In der letzten Saison trafen Feldkirch und Atzgersdorf zweimal aufeinander, wobei es jeweils in einem Sieg der Wienerinnen endete (21:27 & 17:27). Aus diesen Spielen haben die Damen allerdings gelernt und sind gewappnet für die kommende Aufgabe.

Die Feldkircher Damen sind jedenfalls gut auf das erste Saisonspiel vorbereitet. Nach einigen Trainings stimmt die Absprache in der Abwehr und das Tempo im Angriff. Die Neuzugänge Julia Feierle und Katja Rauter haben sich schnell nahtlos in das Teamgefüge eingebunden und sind ein wesentlicher Bestandteil der WHA-Mannschaft geworden. Mit den altbekannten Namen Schneider, Scheidbach, Matyas und Co. werden sie am Samstag versuchen zwei Punkte ins Ländle zu entführen.