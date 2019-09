Feldkirchs Handballdamen haben das Siegen verlernt

Trotz einer viel besseren Leistung als im Derby, mussten sich die Damen des HC Sparkasse BW Feldkirch in eigener Halle gegen den UHC Stockerau mit 22:24 geschlagen geben.

Dann schaltete in den Köpfen der Spielerinnen ein Schalter um. Mit mehr Aggressivität in der Abwehr und einem stabilen, gemeinschaftlichen Verbund konnten viele Bälle gewonnen werden. Dann schnell nach vorne gespielt wurde Tor um Tor aufgeholt und bis zur Halbzeit stellten die Blau-Weißen auf 10:11.

Nach der Halbzeit ging es immer knapp her, die Stockerauerinnen legten vor, die Feldkircherinnen nach und so rannte man immer einem Rückstand von 1-2 Toren hinterher. Die Abwehr und Piri Bartek im Tor erwischten aber immer mehr Bälle und konnten so in der 45. Minute zum zweiten Mal ausgleichen (17:17). Die Führung sollte den Gastgeberinnen aber in diesem Spiel nie vergönnt sein. Trotz hartem Kampfes und aller Versuche, zerstörte oftmals die Latte oder ein technischer Fehler den Traum vom Sieg. Der ging schlussendlich mit 22:24 an die Gäste aus Stockerau.