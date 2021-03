Feldkirchs Handballdamen gegen das Schlusslicht Favorit

Am Samstag um 18 Uhr trifft HC Sparkasse BW Feldkirch in der heimischen Reichenfeldhalle auf Tabellenschlusslicht Perchtoldsdorf Devils.

Ein Hinspiel hatte es in dieser Saison noch nicht gegeben, deswegen gehen diesem Spiel viele Fragezeichen voraus. Es ist eine ungewohnte Situation für beide Mannschaften, dass man in dieser Phase der Saison zum ersten Mal aufeinander trifft. Die Niederösterreicherinnen sind allerdings kein unbeschriebenes Blatt. Zwar stehen sie am Tabellenende, jedoch zeigen die letzten Ergebnisse, dass viele Spiele nur knapp verloren gingen. Den letzten Punkt holten die Devils Ende Jänner beim 26:26 Unentschieden in Eggenburg.