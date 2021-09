Feldkirchs Handballdamen enttäuschten zum Start

Die Montfortstädterinnen kassieren in Korneuburg eine herbe Schlappe.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielverlauf. Die Feldkircher Damen schafften es zu keinem Zeitpunkt der Partie Zugriff auf die Gegnerinnen zu bekommen und schlitterten so in ein 20:31 Auftaktdebakel. Nun gilt es an den richtigen Stellschrauben zu drehen, um gegen den nächsten Gegner den SC Ferlach/Feldkirchen gewappnet zu sein. Positiv hervorzuheben war die Leistung der 18-jährigen Raphaela Rederer, die mit ihren 5 Toren Topscorerin von Feldkirch war.