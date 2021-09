Feldkirchs Handballdamen brennen auf Wiedergutmachung

Im Heimspiel gegen das Kärntner Team Ferlach/Feldkirchen wollen Lara Hanslik und Co. zwei Punkte.

Einiges aus dem letzten Spiel wieder gut machen, wollen die Montfortstädterinnen am Samstag. Der verpatzte Saisonstart in Korneuburg ist für das Team um Kapitänin Elisabeth Schneider abgehakt. Die Woche wurde intensiv am Torabschluss gearbeitet und so geht das Team voll motiviert in die Partie.