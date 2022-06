Feldkirchs Handballdamen angeln sich Nationalspielerin

Große Verstärkung für die kommende Saison für die Montfortstädterinnen.

Der Handballclub Sparkasse Blau-Weiß Feldkirch gibt für die kommende Saison eine weitere Kaderverstärkung bekannt. Der Vorarlberger WHA-Klub verpflichtet die österreichische Nationalteam-Spielerin Beate Scheffknecht, die nach ihrer Baby-Pause den Wiedereinstieg in den Handballsport vollzieht. Beate hat vorerst für eine Saison in Feldkirch unterschrieben.

Obmann Günther Schörghofer: „Wir sind sehr glücklich, dass wir uns mit Beate Scheffknecht einig werden konnten und sie zukünftig für Feldkirch auflaufen wird. Sie hat sowohl in der ersten deutschen Liga wie auch im österreichischen Nationalteam ihre Klasse bewiesen. Eine solche Spielerin in unseren Reihen zu haben, ist eine große Ehre. Wir sind überzeugt, dass sie mit ihrem Ehrgeiz sehr schnell an die frühere Form anknüpfen kann und einen sehr wichtigen Teil zum Erfolg der Mannschaft beitragen wird. Aber nicht nur durch ihre spielerische Stärke ist Beate ein Gewinn für Mannschaft und Verein, auch ihre offene und freundliche Art wird den Team-Spirit zusätzlich stärken"