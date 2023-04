Feldkirchs Handball Nachwuchs unantastbar

Die männliche Unter-14-Mannschaft von HC BW Feldkirch wurde ohne Niederlage überlegener Bezirksmeister.

FELDKIRCH. Nach dem knappen Verfehlen der Qualifikation zur Vorarlberger Landesliga startete die männliche C-Jugend des HC BW Feldkirch getreu dem Motto „We are blue, we are white, we are Feldkirch, Dynamite“ in die Bezirksligasaison 2022/2023. Mit Bregenz, Hard und Hohenems sollten auch spannende Derbys auf Feldkirchs Handballnachwuchs warten. Ulm-Wiblingen, Friedrichshafen, Bad Saulgau, Laupheim und Ravensburg komplettierten die Liga. Der kleine, aber schlagkräftige Kader konnte in sechzehn Ligaspielen stets als klarer Sieger vom Platz gehen und zeigte, was eine geschlossene Mannschaftsleistung, gepaart mit viel Spielspaß, bewirken kann. Mit 488 (!) geschossenen Toren mit mehr als dreißig Treffern pro Spiel und nur 283 Gegentoren stellte Feldkirchs Unter-14-Mannschaft die stärkste Offensive und zugleich auch die beste Defensivabteilung. Im Team um Meistermacher Andreas Bösl sind mit den Spielern Dario Bachinger, Claus Arved, Henrique Zischler, Fionn Epp, Kilian Epp, Yannick Epp, Laurenz Gantner, Maximilian Holzer, Rafael Jussel, Yanis Lang, Lukas Nosch, Bence Szabo, und Matteo Wolf einige hoffnungsvolle Talente in den Reihen, welche in einigen Jahren dann in der ersten Kampfmannschaft der Blau-Weißen spielen könnten. Der Saisonabschluss wurde nach dem letzten Saisonspiel bei Pizza und Getränken in der Reichenfeldhalle gemeinsam mit Eltern und Freunden gefeiert. Für die männliche C-Jugend ist aber noch nicht ganz Schluss, da mit dem Elite-Cup ein weiterer Wettbewerb in die finale Phase geht. Hier heißt es nochmals alle Kräfte zu bündeln, um das Final4 zu erreichen. VN-TK