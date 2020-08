Feldkircherin Ariane Franken siegt im Bouldern

Der zweite Tag der "Austria Climbing Youth Championships 2020" war für Vorarlbergs Kletternachwuchs wieder sehr erfolgreich.

Drei der vier Vorarlbergerinnen schafften es im Boulderbewerb ins Finale. Der Sieg ging an Ariane Franken, die nach dem zweiten Platz am Vortag auch im Bouldern extrem stark kletterte. In der Qualifikation noch auf Platz zwei, konnte sich im Finale alle sicher und überholte somit Phibie Vidic. Einen weiteren Podestplatz sicherte sich Teamkollegin Magdalena Kompein mit Platz 3. Valeria Bereuter vom AV Egg gelang ebenfalls der Finaleinzug.