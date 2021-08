Feldkircher Urgestein spielt nur mehr in der zweiten Garnitur

Nach dreizehn Jahren in der ersten Kampfmannschaft tritt Florian Hintringer sportlich kürzer.

Das Feldkircher Urgestein beendet nach dreizehn Jahren seine Tätigkeit in der ersten Kampfmannschaft.

Nach langer Überlegungszeit hat sich das Feldkircher Eigengewächs Florian Hintringer dazu entschieden, dass er im Handballsport einen Schritt kürzertreten möchte und mehr Zeit mit seiner Familie verbringen möchte. Der frisch gebackene Familienvater spielte über 13 Jahre lang in der Kampfmannschaft. 2007 wurde Hintringer mit seinem Bruder Alex in das österreichische Jugendnationalteam einberufen. 2011 war er bei den Aufstiegsspielen in die Württemberg-Liga mit dabei.