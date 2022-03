Feldkircher Triathlet inmitten der Weltspitze

Der junge Feldkircher Noah Künz geht am kommenden Samstag bei seinem ersten Wettkampf in der Eliteklasse an den Start.

Feldkirch. Inmitten der Weltspitze startet der Feldkircher Triathlet im französischen Lievin beim Europacup, der Indoor in einem speziellen K.O.-System ausgetragen wird.

Trainingsleistungen im Wettkampf umsetzen

Dabei müssen die insgesamt 73 Athleten aus 20 Nationen vom Vorlauf bis zum Finale mindestens drei Rennen überstehen, um am Ende im Finale um den Sieg kämpfen zu können. „Die kurzen schnellen Distanzen in diesem Wettkampfformat kommen mir grundsätzlich entgegen, erlauben aber nicht den kleinsten Fehler, wenn man sich ganz vorne platzieren will“, so Noah Künz vor dem Wettkampf. Bei seinem ersten Wettkampf in der Eliteklasse will der Sportgymnasiumabsolvent die sehr guten Trainingsleistungen der letzten Wochen im Wettkampf umsetzen. „Wenn mir das gelingt und sonst alles gut läuft, kann am Samstag einiges möglich sein“, freut sich der junge Sportler.

Anschluss an die Weltspitze