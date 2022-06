Feldkircher Talent unterschreibt in Leverkusen

Filip Milojevic wechselt von der Akademie Vorarlberg in die Deutsche Bundesliga.

Filip Milojevic (FC BW Feldkirch) verlässt die AKA Hypo Vorarlberg frühzeitig und wechselt zur kommenden Saison in den Nachwuchs des deutschen Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen. Der 17-jährige Abwehrspieler unterschrieb vor wenigen Tagen in Beisein seiner Eltern einen Vertrag für die U19 Mannschaft und will in Leverkusen die nächsten Schritte auf seinem Weg Richtung Profifußball gehen. Die AKA Hypo Vorarlberg wünscht Filip bei seiner neuen Aufgabe natürlich alles Gute und viel Erfolg!