Feldkircher Jungstar scort zum zehnten Mal zweistellig

Der Feldkircher Basketballer Luka Brajkovic hat zum zehnten Mal in NCAA zweistellig gescort

Die Davidson Wildcats sind am Samstag (Ortszeit) mit einem 65:61 vs Duquesne in die Atlantic 10 Conference der NCAA gestartet. Luka Brajkovic hat bei seinem 14. Einsatz in der US-amerikanischen College-Liga zum bereits zehnten Mal zweistellig gescort.