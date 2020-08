Feldkircher hilft nach Explosion im Libanon

Der gebürtige Nofler, Markus Stengele, war einen Tag nach der verheerenden Explosion auf dem Weg ins Katastrophengebiet von Beirut, um gemeinsam mit seinen Kameradinnen und Kameraden von „@fire“ nach verschütteten Personen zu suchen und einsturzgefährdete Gebäude zu sichern. Über seine Erfahrungen und Eindrücke hat er sich mit einem Mitarbeiter der Kommunikationsabteilung der Stadt Feldkirch unterhalten.

Am Abend des 5. August bekam Stengele die Voralarmierung der Stabsstelle. Einen Tag später flog er gemeinsam mit 13 anderen Kolleginnen und Kollegen von Frankfurt in den Libanon, wo er noch am selben Abend mit seiner Arbeit begann.

Während seines fünftägigen Aufenthalts in Beirut waren Stengele und seine Kolleginnen und Kollegen von @fire in der „German International School Beirut“ untergebracht. Geschlafen wurde in Schlafsäcken in den Klassenzimmern, die mit entsprechenden Schaumstoffmatten ausgestattet waren. An den anschließenden Sportstätten der Schule bauten sie ihr Basislager auf. Ihr Quartier wurde von militärischem Sicherheitspersonal bewacht. „In den Medien wird oftmals ein schlechtes Bild des libanesischen Militärs gezeichnet. Dem stimme ich so nicht zu. Ihre Hilfe und ihre Unterstützung waren für unsere Arbeit unabdingbar“, so Stengele.