Feldkircher Familie raubt in Rorschach Taxi

Ein 38-jähriger Vorarlberger schlug einen Taxichauffeur nieder und flüchtete mit Frau und 10-jähriger Tochter in dessen Fahrzeug.

Zu dem ungewöhnlichen Vorfall kam es am gestrigen Sonntag kurz nach Mitternacht in der Rorschacher Industriestraße. Laut Auskunft der Kantonspolizei St. Gallen handelte es sich bei den Tätern um einen 38-jährigen Mann und seine 34-jährige Gattin in Begleitung der zehnjährigen Tochter. Die Familie stammt aus Feldkirch, ist aber seit Längerem in der Ostschweiz wohnhaft.