Feldkirch zeigt sich solidarisch mit den Opfern des Terroranschlags von Wien

Nach dem verheerenden Terroranschlag am Sonntagabend in Wien hat die Stadt Feldkirch als sichtbares Zeichen der Verbundenheit und Anteilnahme die Trauerbeflaggung am Rathaus angebracht.

Dass dieser abscheuliche Terroranschlag die Bundeshauptstadt ausgerechnet an einer Stelle getroffen hat, wo schon vor vierzig Jahren ein Attentat zwei Todesopfer gefordert hat, macht Bürgermeister Wolfgang Matt fassungslos: „Dennoch wird dies nichts daran ändern, dass Wien auch künftig und wie schon so oft wieder zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt werden wird.“