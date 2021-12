Feldkirch will beim Zweiten Ritten Revanche nehmen

Drei Auswärtssspiele in Folge warten zum Jahreswechsel auf die Lampert-Mannen.

Eine Auswärts- Odyssee beginnt am Dienstag für die VEU Feldkirch. Und es kommt faustdick für die Mannschaft von Michael Lampert, bekommt man es doch mit drei Topmannschaften zu tun. In Ritten treffen die Feldkircher am Dienstag auf den Tabellenzweiten, am Donnerstag in Lustenau auf den Tabellendritten EHC und am Dreikönigstag auf die fünftplatzierten Salzburger.