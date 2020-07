Feldkirch: "Unterm Kapf" wird es bald urban

Hotel, Wohnungen,Restaurant und eine Skybar: Ambitioniertes Neubauprojekt am Fuße des Ardetzenbergs geplant.

In Feldkirch tut sich baulich einiges. Während am Bahnhof gerade ein neues Wohn- und Geschäftsviertel samt großem Hotel aus dem Boden gestampft wird und gegenüber dem noch nicht vor allzu langer Zeit fertiggestellten „Quartier am Jahnplatz“ bald weitere Neubauten emporwachsen sollen, wird in naher Zukunft auch im zentrumsnahen Bereich des Stadtteils Gisingen ein ambitioniertes Bauprojekt in Angriff genommen. Im sogenannten Kapfturm sollen ein Hotel mit 38 Betten, 16 kleinen Mietwohnungen sowie ein Restaurant und eine Skybar Platz finden.