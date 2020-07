Feldkirch: Streit um Jugendstrategie - Initiative will Volksabstimmung

Feldkirch: Die Eingliederung der Offenen Jugendarbeit in die städtische Verwaltung bleibt ein Streitthema. Initiative strebt Volksabstimmung an.

In Feldkirch bahnt sich eine Volksabstimmung an. Wie die NEUE Vorarlberger Tageszeitung in ihrer Samstagsausgabe berichtete, hat die Initiative „Graf Hugo bleibt autonom“ am Montag einen entsprechenden Antrag im Rathaus eingebracht. Die Initiative setzt sich damit gegen Pläne der Stadt Feldkirch zur Wehr, wonach die Mitarbeiter des Jugendhauses „Graf Hugo“ direkt von der Stadt angestellt werden und der Verein Ojaf nur noch als Fachbeirat fungieren. Sie befürchtet, dass die Jugendarbeit künftig politisch beeinflusst werden könnte. Die Änderung der Organisationsstruktur wurden am 7. Juli mit den Stimmen der ÖVP und FPÖ beschlossen.