Feldkirch spielte „Picknick & Games im Park“

Abenteuer Sportcamp und poolbar-Festival luden Familien zum Spielen ein.

Musik und kulinarischer Genuss

Dazu servierten die Veranstalter Streetfood sowie Eis von der Eismanufaktur Kolibri. Ab 11 Uhr rockten eine Stunde lang „Station Quo“ mit Welthits wie „Whatever You Want“, „In The Army Now“ oder „Rocking All Over The World“ los. Die Band hatte auch eine Weltpremiere in petto: Den eigenen Song „On Your Marks“ haben sie exklusiv für das Kindersportfestival geschrieben. Ab Mittag war Cool-down mit Vorarlbergs größter Wasserschlacht angesagt. Unter dem Motto „Alles nass“ konnte in einer abgegrenzten Zone mit den Wasserspritzen des Abenteuer Sportcamps alles und jeder nass gespritzt werden. ETU