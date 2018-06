Feldkirch: Pfanne mit Öl gerät in Brand

Am Sonntagabend gegen 17 Uhr goss ein 25-jähriger Mann Öl in eine zu heiße Pfanne. Das Öl entzündete sich und verursachte starken Rauch in der gesamten Wohnung. Der junge Mann erlitt Verbrennungen unbestimmten Grades und wurde zur weiteren Behandlung ins LKH Feldkirch transportiert.

Die ebenfalls in der Wohnung anwesende schwangere Freundin wurde nicht verletzt. Ein zufällig in der Nähe befindlicher Feuerwehrmann der Feuerwehr Gisingen, der privat unterwegs war, bemerkte den Brand und konnte diesen mit dem Feuerlöscher löschen. Es wurden durch den Brand keine weiteren Bewohner gefährdet. In der Küche entstand durch den Brand ein Sachschaden in unbekannter Höhe. Am Einsatz beteiligt waren die FFW Feldkirch Stadt mit einem Fahrzeug und drei Mann, die FFW Altenstadt mit einem Fahrzeug und zwei Mann, die FFW Gisingen mit vier Fahrzeugen und 30 Mann, das Rote Kreuz mit einem Fahrzeug und drei Mann, die Stadtpolizei Feldkirch mit einem Fahrzeug und zwei Polizeibeamten sowie die Polizei Feldkirch mit zwei Fahrzeugen und vier Polizeibeamten.