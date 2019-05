Feldkirch-Paspels: Grüne kritisieren Millionengeschäft mit Kies

"Die Erholungsoase in Paspels ist von unschätzbarem Wert. Ein Kiesbaggerprojekt wird eine Mondlandschaft in der Natur hinterlassen", warnt Nina Tomaselli, Landtagsabgeordnete und Feldkircher Stadtvertreterin für die Grünen.

“Hinzu kommen viele tausende LKW-Fahrten, die Kies und Deponiematerial transportieren müssen. Das ist eine Zumutung für die Anrainer und Erholungssuchenden”, so die Grünpolitikerin.

Tomaselli berichtet, dass auch in Altach eine neue Kiesgrube geplant sei. Dort seien die Planungen schon recht weit fortgeschritten. “Anhand dieser Zahlen können wir auch Rückschlüsse für Feldkirch ziehen”, so Tomaselli. Das Kiesgrubenprojekt in Altach sei nicht einmal halb so groß und dort würden 15.000 Fahrten pro Jahr erwartet. “So eine hohe Verkehrsbelastung würde das Erholungserlebnis in Paspels schlichtweg zerstören”, ist sich Tomaselli sicher.