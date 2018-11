Feldkirch hat eine neue Boulder- und Kletterhalle

Block Monkey: Boulder- und Kletterhalle mit 500 m² Kletterfläche in Gisingen eröffnet

FELDKIRCH Allerhand Attraktionen zum Austoben für große und kleine Klettermaxe: Das bietet die neue Boulder- und Kletterhalle Block Monkey in Gisingen.

Vom Anfänger bis zum Profi sind Routen in allen Schwierigkeitsgraden vorhanden. Auch Einsteiger und Familien finden ein vielseitiges Angebot vor. Für den Nachwuchs gibt es eine Kinderkletterwand mit Rutsche, und auch Kindergeburtstag kann gefeiert werden. Damit es nicht langweilig wird, schrauben die Routensetzer regelmäßig neue Linien.

Geschäftsführer Markus Gringl investierte insgesamt rund 400.000 Euro in den Umbau der ehemaligen Orgelbauhalle der Familie Pflüger. Die Idee entstand vor fünf Jahren. „Uns war wichtig, eine gemütliche Atmosphäre zu erzeugen, in der sich auch Familien wohl fühlen. Gerade von Familien haben wir schon sehr viele positive Rückmeldungen“, erklärte der Vater zweier Töchter auf der Eröffnungsfeier der Boulder- und Kletterhalle.

