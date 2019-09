Feldkirch: Diebe flüchten mit Beute aus Supermarkt

Feldkirch - In einem Supermarkt in Feldkirch kam es am Dienstagmorgen zu einem räuberischen Diebstahl. Die Täter sind flüchtig.

Zwei bislang unbekannte Männer begaben sich am Dienstagmorgen in Feldkirch-Altenstadt in einen Einkaufsmarkt. Dort verstauten die Männer diverse Artikel in einem mitgebrachten Rucksack. Bei der Kassa legten die beiden Männer lediglich einen Sack mit zehn Semmeln vor. In der Folge wurden sie von einer Angestellten aufgefordert, den Rucksack zu öffnen. Dieser Aufforderung kamen die beiden Männer nicht nach.

Mit Pkw geflüchtet

Als sie von der Angestellten ein zweites Mal aufgefordert wurden, flüchteten sie aus dem Geschäft, wobei einer der Täter beim Ausgang mit einer Kundin zusammenprallte. In der Folge versuchte die Mitarbeiterin, den Flüchtenden zurückzuhalten, indem sie diesen an der Kleidung erfasste. Der Festgehaltene konnte sich losreißen und flüchtete mit seinem Komplizen mit einem weiß lackierten Pkw der Marke Renault in Richtung Rankweil.

Fahndung negativ

Verletzt wurde niemand. Die beiden Männer waren etwa 40 Jahre alt, schlanker und korpulenter Statur, hatten dunkle Haare und trugen beide einen dunklen, eventuell weiß karierten Rucksack. Eine Fahndung verlief bislang negativ.