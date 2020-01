Feldkirch: Daniel Allgäuer geht ins Bürgermeister-Rennen

Der Landtagsabgeordnete und Feldkircher Stadtrat Daniel Allgäuer tritt in Feldkirch als Spitzenkandidat der Freiheitlichen bei den Gemeindewahlen am 15. März an.

Das gab Allgäuer heute bei einer Pressekonferenz mit dem Feldkircher Stadtrat Thomas Spalt und der Landtagsabgeordneten Andrea Kerbleder bekannt, die Allgäuer auf den Listenplätzen zwei und drei folgen. "Mein Herz schlägt für meine Heimatstadt. Wenn ich von den Feldkirchern das Vertrauen erhalte, werde ich alles geben, um unsere Stadt in eine gute Zukunft zu führen und Feldkirch positiv weiterzuentwickeln", kündigt Allgäuer an.

Stillstand in der Montfordstadt?

Er sieht Feldkirch grundsätzlich gut aufgestellt, das große Potenzial könne aber noch besser ausgeschöpft werden. Verbesserungen und gute Zukunftslösungen brauche es vor allem im Verkehrsbereich und "wenn es darum geht, das Wohnen in Feldkirch wieder leistbarer zu machen."

Nach dem ÖVP-Bürgermeisterwechsel im vergangenen Jahr sei in Feldkirch der Stillstand eingetreten. "Es fehlt der Stadtpolitik an Führungs- und Gestaltungskraft. Viele Probleme werden nicht mehr angepackt, die Interessen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger oft ignoriert", kritisieren die Freiheitlichen und sprechen etwa die jüngsten Diskussionen um den Erhalt des Sonderpädagogischen Förderzentrums oder der Stadtmetzgerei an. "Ich sehe den Bürgermeister als erste Anlaufstelle und Partner für die Bürgerinnen und Bürger. Es geht darum, mutig zu gestalten und zu ermöglichen und nicht darum, zu bremsen und Lösungen zu verhindern." Dafür trete er an, so Allgäuer.

Rückzug aus Landespolitik

Der Landtagsabgeordnete kündigt zudem seinen Rückzug aus der Landespolitik an, sollte er Bürgermeister werden. "Wenn ich das Vertrauen der Feldkircherinnen und Feldkircher erhalte, dann werde ich mich mit voller Kraft auf diese Aufgabe konzentrieren und mein Landtagsmandat zurücklegen." Die Wahlchancen bewertet Allgäuer positiv. Es sei gelungen, für die Wahl ein starkes, motiviertes Team zusammenzustellen. "Wir sind bereit. Das erste Wahlziel ist das Erreichen der Bürgermeister-Stichwahl. Danach ist alles möglich", so Allgäuer.