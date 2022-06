Feldkirch bunter gemacht

„Ten years bunt“: 10 Jahre bunt bar mit Live-Bands und DJs gefeiert

Eine doppelte Packung Live-Musik gab es mit Junipa Gold am Freitagabend sowie mit „kurzfristig“ am Samstagabend zu hören. Am Freitag rockten Junipa die Jubiläumsbühne, und am Samstag hatten „kurzfristig“ aus Fraxern ein Heimspiel, die schon beim Rundklang das Bunt bespielten und selbstverständlich barfuß auftraten. Mit „i mog di“, „birds“ und lässigen Coversongs regten sie das Publikum im bunt Garten zum Tanz an.

Bei der Aftershow-Party bis in die Morgenstunden sorgten am Freitag DJ Momo & Pole in der “bunt-bar” und Dj Wired Flex and friends im “bunt-klub” für Stimmung. Am Samstag legten im “bunt-klub” DJ Joksch & Little Miss Sunshine auf, die unterm Motto „Supersonic“ ein Rock-n-Roll Tribute von Rocklegenden wie Iggy Pop bis zu den Stones mischten. Außerdem legte DJ Em auf, der eine bunte Mischung von Hip-Hop bis Reggaeton bot. HE