Feldkirch: 60 Jugendliche pöbeln bei Auseinandersetzung

Zwei große Gruppen Jugendliche und ein Butterfly-Messer sorgten am Samstag für einen Polizeieinsatz beim Katzenturm.

Am Samstag um 21.45 Uhr meldete ein Anzeiger bei der Polizei, dass mehrere Jugendliche zweier Gruppen in Feldkirch beim Katzenturm in eine Auseinandersetzung verwickelt seien und zumindest einer davon ein Messer bei sich habe. Beim Eintreffen von vier Streifen der Bundes- und Stadtpolizei Feldkirch flüchteten einige der Anwesenden in verschiedene Richtungen. Ein 16-Jähriger irakischer Abstammung verhielt sich gegenüber den einschreitenden Beamten aggressiv und wurde deshalb festgenommen. Bei der Personsdurchsuchung konnte bei ihm ein „Butterfly-Messer“ (verbotene Waffe) sichergestellt werden. Im Verlauf des Einschreitens kamen immer mehr Jugendliche, augenscheinlich arabischer Abstammung (ca. 50-60 Personen), wieder zusammen und versuchten, sich in die Amtshandlung einzumischen, jedoch erfolglos. Der Festgenommene wurde zur Polizeiinspektion Feldkirch gebracht.