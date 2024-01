Feldkirch: 16-Jähriger mit Messer bedroht und ausgeraubt

In Feldkirch wurde ein 16-jähriger Jugendlicher von anderen Jugendlichen bedroht und ausgeraubt. Die Verdächtigen konnten von der Polizei gefasst werden.

Am Dienstagabend raubten vorerst unbekannte Täter einem 16-jährigen Österreicher die Bauchtasche und Jacke in Feldkirch-Levis. Sie bedrohten das Opfer zuerst mit Gewalt, folglich zog einer der Täter auf Aufforderung eines Mittäters ein Messer. Das Opfer wurde mit dem Messer bedroht und einer der Täter entriss dem Opfer gewaltsam die Umhängetasche und die Jacke.

Die unbekannten Burschen flüchteten zu Fuß. Das Raubopfer blieb unverletzt. Im Zuge der Ermittlungen konnten Polizisten der Polizeiinspektion Feldkirch alle Täter ausmitteln, die verdächtig sind, den Raub am Dienstag in Feldkirch-Levis begangen zu haben.

Hinweise auf weiteren Raub

Die vier Jugendlichen mit Migrationshintergrund wurden zu den Sachverhalten einvernommen und sind teilweise geständig. Dabei ergaben sich Hinweise auf verschiedene Suchtmitteldelikte und ein weiteres Raubdelikt in Feldkirch vor mehreren Monaten, welches ebenfalls geklärt werden konnte. Die polizeilichen Ermittlungen diesbezüglich sind noch im Gange.

Im Zuge einer freiwilligen Nachschau in der Wohnung der Verdächtigen konnte das Raubgut, Umhängetasche und Jacke, fest- und sichergestellt werden. Der 16-jährige Haupttäter wurde am Samstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Die drei weiteren Verdächtigen werden auf freiem Fuß angezeigt.