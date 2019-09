Feldkirch: 15-Jähriger flüchtet mit gestohlenem Moped vor Polizei

Ein 15-jähriger Jugendlicher flüchtete am Mittwochabend in Feldkirch mit einem gestohlenen Moped vor einer Polizeikontrolle. Sein 12-jähriger Sozius wurde leicht verletzt.

Gegen 18:40 Uhr fuhr der Jugendliche mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Torkelgasse in Richtung Ringstraße. Auf dem Sozius führte er einen 12-jährigen Jungen mit sich. In der Ringstraße lenkte der 15-Jährige das Moped in eine Hauseinfahrt, sprang vom Moped ab und flüchtete zu Fuß. Das Moped kippte um und verletzte den 12-Jährigen leicht am linken Bein.