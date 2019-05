Felder-Freunde zeigten großes Interesse beim Fest für Felder

Franz Michal Felder und das für diesen Sonderling abgehaltenen Fest sollte schon etwas Besonderes werden.

Das “ Video „Felders „Aus meinem Leben“ gestreamt oder die Theateraufführung der Volkschule Schoppernau, „Felder Feagt“ mit der Theatergruppe Borg Schoren-Dornbirn oder Tagebuchaufzeichnungen und Briefe gelesen von Historiker Burkard Wüstner standen auf dem vielfältigen Programm. Die Beziehung zur Religion und die tiefen Empfindungen Felders konnten bei der Lesung von Anton Bär in der Pfarrkirche Schopperanu nachempfunden werden. Musikalisch umrahmt durch den Chor Audite Au/Schoppernau und das feierliche Orgelspiel von Manfred Bischof. Auf dem Friedehof erläutere anschließend Ulrike Längle den erbitternden Denkmalstreit und wie das Denkmal Felders trotz großem Wiederstand seinen Platz gefunden hat. Während in der Sennerei die Geschichte von Felder, der Gründung des ersten 1. Käsehandlungsvereins bis zur heutigen Produktion, angeschaut werden konnte fand beim Geburtshaus im Schopf „a Nathstubat“ mit Philipp und Anton Lingg statt. Neben Führungen und Programmpunkten im Franz Michael-Felder-Museum und der Bücherei wurde ganz neu die Kultur-Tour mit dem Rucksack vorgestellt. Felder-Nachkommen trafen sich und forschten in ihrer Herkunft an der Ahnentafel.