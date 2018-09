Felder-Denkmal spaltete die Gemeinde

Die lange Nacht der Museen steht im Felder-Museum im Zeichen des Denkmalstreits.

Schoppernau. So stritten unsere Urgroßväter: Der liberale „Verein der Tiroler und Vorarlberger“ in Wien wollte 1874 auf dem Schoppernauer Friedhof ein Denkmal für Franz Michael Felder aufstellen. Der Ortspfarrer Johann Georg Rüscher, der Felder schon zu Lebzeiten heftig bekämpft und als „Freimaurer“ und „Ketzer“ beschimpft hatte, wehrte sich mit allen Mitteln dagegen. Schoppernau war zweigeteilt: Auf der einen Seite standen der Pfarrer mit seinen Anhängern und die konservative Gemeindevertretung auf der anderen das liberale Denkmalkomitée und Felders Verwandte und Anhänger. Das Denkmal wurde schließlich in Abwesenheit des Pfarrers und des Ortsvorstehers 1875 mit Hilfe von 19 Männern aus Au auf dem Friedhof aufgestellt.